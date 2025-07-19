В Светловском городском округе на переходе сбили 5-летнюю девочку

В Светловском городском округе в ДТП пострадала 5-летняя девочка Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в субботу в 12.20 в поселке Волочаевское, в районе дома 20 по улице Центральной. Водитель авто совершил наезд на машину, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропускала 5-летнюю девочку, спешившуюся с велосипеда и переходившую через проезжую часть. В результате столкновения автомобиль, остановившийся перед «зеброй», совершил наезд на ребенка. Девочка направлена в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. В связи с частичным перекрытием проезжей части водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты движения.