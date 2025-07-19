Жительница Светлогорска лишилась двух квартир и сбережений, поверив мошенникам

Жительница Светлогорска лишилась недвижимости и денег, думая, что спасает их от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию Светлогорска обратилась женщина 1966 года рождения. Она сообщила, что неизвестные обманом похитили у нее 16 млн 850 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги потерпевшая передавала аферистам частями на протяжении восьми месяцев, скрывая это от окружающих.

Все началось со звонка от «сотрудника энергетической компании», сообщившего, что в квартире женщины требуется заменить счетчик. Для этого необходимо было якобы оформить заявку через портал госуслуг. Женщина назвала собеседнику код для входа в ее аккаунт. Чуть позже с ней связался следующий участник преступной схемы. Он заявил, что представляет департамент федеральной службы по финансовому мониторингу, и предупредил, что мошенники взломали аккаунт женщины и пытаются оформить от ее имени кредит.

Он убедил жительницу Светлогорска взять в банке кредит в 250 000 рублей и «спасти» деньги, перечислив их на счет департамента для декларирования. Выполнив все указания собеседника, женщина призналась ему, что имеет личные накопления в размере 1 400 000 рублей и две квартиры в Светлогорске, в одной из которых проживает сама.

Мошенники убедили ее перевести имеющиеся сбережения на их счета, а также срочно продать недвижимость и передать двум разным курьерам наличные под тем же самым предлогом декларирования. Аферисты оставили женщине лишь 100 000 рублей, чтобы она сняла квартиру, и пообещали вернуть все отданные им средства к концу месяца после проведения процедуры декларирования. Не получив назад денежные средства, женщина поняла, что стала жертвой преступников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.