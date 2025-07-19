В центре Калининграда частично перекрыто движение из-за коммунальной аварии (фото)

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В центре Калининграда частично перекрыто движение из-за коммунальной аварии (фото)

В Калининграде из-за коммунальной аварии перекрыто движение по двум полосам Ленинского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Уважаемые горожане, на Ленинском, между Театральной и Черняховского, по направлению к площади, коммунальная авария. На месте уже все службы, которые должны там быть, но временно вынуждены перекрыть 2 полосы, то есть движение идёт по трамвайным путям. Пока старайтесь объезжать этот адрес», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе «Водоканала», на Ленинском проспекте, 5, специалисты предприятия проводит аварийные работы по ликвидации утечки на проезжей части. Отключение водоснабжения не планируется.


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