В Калининграде студентка отдала мошенникам деньги родителей «для декларирования»

Студентка из Калининграда перевела мошенникам более 3 600 000 рублей под предлогом декларирования наличных денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась мама 21-летней студентки БФУ им. Канта с заявлением о мошенничестве. Полицейские выяснили, что девушке в мессенджере позвонил «сотрудник компании сотовой связи» и сообщил, что ей необходимо продлить договор. Для подтверждения договора необходимо было продиктовать код из смс-сообщения.

Следующий звонок поступил от «сотрудника портала государственных услуг», который уведомил о подозрительной активности аккаунта. Он попросил назвать код из СМС для блокировки ее учетной записи. Как только девушка выполнила указание, ей стали звонить «сотрудники силовых структур».

Во время беседы мошенники интересовались количеством накоплений ее семьи и заставляли в режиме видеосвязи демонстрировать жилище. Узнав, что в сейфе лежат деньги, они стали настаивать на их декларировании. По требованию аферистов девушка взяла все накопления родителей — более 3 млн 600 тысяч рублей — и перевела на указанный счет.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В подиции в очередной раз напоминают: никогда не совершайте никаких финансовых операций по требованию неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с просьбой перевести деньги на «безопасный счет» или передать их курьеру для сохранности. Не поддавайтесь на уловки мошенников!