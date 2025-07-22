Бастрыкина заинтересовал сбитый электросамокатом 10-летний калининградец

Бастрыкина заинтересовал сбитый электросамокатом 10-летний калининградец
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 10-летнего ребенка из-за наезда на него электросамокатчика в Калининграде.

«18 июля текущего года водитель средства индивидуальной мобильности сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Пострадавший получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь», — напоминает пресс-служба ведомства.

По факту ДТП следственным управлением СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка. По её результатам и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову поручено доложить о её предварительных и окончательных результатах.

Столкновение самокатчика и 10-летнего велосипедиста произошло 18 июля в 18:10 в районе дома № 106 на ул. Гагарина.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter