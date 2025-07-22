Бастрыкина заинтересовал сбитый электросамокатом 10-летний калининградец

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования 10-летнего ребенка из-за наезда на него электросамокатчика в Калининграде.

«18 июля текущего года водитель средства индивидуальной мобильности сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Пострадавший получил ушибы, ему потребовалась медицинская помощь», — напоминает пресс-служба ведомства.

По факту ДТП следственным управлением СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка. По её результатам и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову поручено доложить о её предварительных и окончательных результатах.

Столкновение самокатчика и 10-летнего велосипедиста произошло 18 июля в 18:10 в районе дома № 106 на ул. Гагарина.