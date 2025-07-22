В Калининграде пенсионерка лишилась 1 млн под предлогом «доставки продуктов»

В Калининграде 65-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и потеряла 1 млн руб. под предлогом «доставки продуктов». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Неизвестный позвонил пенсионерке в мессенджере, представился курьером доставки продуктов и попросил продиктовать пятизначный код, полученный по телефону. Затем калининградке позвонил «сотрудник» правоохранительных органов и сообщил, что она продиктовала код мошенникам, и они получили доступ к ее банковскому счету. Он убедил потерпевшую перевести все денежные средства на «безопасный» счет. В результате женщина лишилась 1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».