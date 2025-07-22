В Малиновке на посетительницу кафе обрушилась крыша (фото)

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Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области

В посёлке Малиновка Зеленоградского округа на посетительницу кафе обрушилась крыша. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Сегодня, 22 июля, в 15:35 в спасательные службы поступило сообщение о том, что в посёлке Малиновка Зеленоградского района от дождевой нагрузки не выдержала и обрушилась крыша летнего кафе. В результате этого частью стропильной системы задело женщину. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Прокуратура Зеленоградского района контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку исполнения федерального законодательства.

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