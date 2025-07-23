Один человек погиб, четыре получили ранения в ДТП с автобусом в Неманском районе. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в своём телеграм-канале.

Авария произошла около 16:00 23 июля на трассе «Чапаево-Грибоедово». По данным ГАИ, водитель «Фольксвагена» не выполнил требования знака «Уступите дорогу» и столкнулся с автобусом, который шёл по главной дороге.

«В результате дорожного происшествия водитель автомобиля „Фольксваген“ скончался на месте ДТП. Четверо пассажиров вышеуказанного автомобиля получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение. На момент столкновения в салоне автобуса пассажиры отсутствовали», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.