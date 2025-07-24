В Амурской области пропал самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту

В Амурской области ведутся поиски самолета Ан-24 «Ангара», на борту которого находятся 49 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС Амурской области, самолёт пропал в нескольких километрах от аэропорта города Тында.

«Самолёт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, — рассказали в ведомстве. — Для проведения поисков к месту направлены спасатели МЧС России. Дальнейшая информация уточняется».

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своём телеграм-канале, что по предварительным данным на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

«Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства, — добавил глава региона. — Убедительно прошу не доверять непроверенной информации. О развитии ситуации будем сообщать на официальных площадках правительства области».