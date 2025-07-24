В Гурьевске водитель перевел мошенникам 10,5 млн ради «сохранения» денег

51-летний водитель из Гурьевска перевёл мошенникам 10,5 млн руб. под предлогом сохранения денежных средств. Аферисты действовали по схеме «безопасный счёт». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В мессенджере мужчине поступил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что к банковскому счету водителя получили доступ третьи лица. Далее мошенник под предлогом сохранности денежных средств и противодействия аферистам убедил потерпевшего перевести личные накопления на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».