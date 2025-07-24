МЧС: предварительно, выживших на месте крушения самолета Ан-24 нет

Все новости по теме: Авиаперевозки

Спасатели, добравшиеся до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, по предварительной информации, не обнаружили выживших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.

«На месте крушения самолета Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы. Предварительно, выживших нет», — сообщили в МЧС

Самолет А-24 «Ангара», на борту которого находилось 49 человек, пропал в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter