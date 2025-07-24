МЧС: предварительно, выживших на месте крушения самолета Ан-24 нет

Спасатели, добравшиеся до места крушения самолета Ан-24 в Амурской области, по предварительной информации, не обнаружили выживших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.

«На месте крушения самолета Ан-24 наземная группировка спасателей МЧС России обследует место происшествия, проводит поисковые работы. Предварительно, выживших нет», — сообщили в МЧС

Самолет А-24 «Ангара», на борту которого находилось 49 человек, пропал в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области.