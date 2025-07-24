В Калининграде в ДТП пострадали подростки, ехавшие на одном электросамокате (видео)

В Калининграде в четверг, 24 июля, произошло ДТП, с участием автомобиля и электросамоката. Пострадали двое подростков. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 14:09 на Московском пр-те. При подъеме на эстакадный мост водитель легкового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе допустил столкновение с электросамокатом, на котором ехали два подростка. В результате ДТП несовершеннолетние направлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.