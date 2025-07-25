В Нестерове пенсионерка потеряла 3,1 млн, следуя указаниям мошенников

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Мошенники запугали 71-летнюю пенсионерку из Нестерова обвинениями в «спонсировании иностранного государства» и выманили у неё более 3,1 млн руб. личных накоплений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что она подозревается в спонсировании иностранного государства. «Сотрудник» силовых структур настаивал на необходимости перевода всех накоплений пенсионерки на «безопасный счет» на время «следственных действий», чтобы она не стала соучастницей преступления. Потерпевшая выполнила требования мошенников и перевела все свои сбережения. Только спустя время, осознав, что это были аферисты, пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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