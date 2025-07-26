Калининградец потерял 1,3 млн, поверив в существование «безопасного счёта»

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В Калининграде 22-летний юноша поверил в существование «безопасного счета» и перевел мошенникам 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Калининградцу позвонили неизвестные и убедили перевести деньги «безопасный» счет. Вначале с ним говорил «представитель» финансового учреждения, а чуть позже поступил звонок от «сотрудника» правоохранительных органов. Не выдержав психологического давления, юноша поверил, что его деньги находятся под угрозой и перевел все свои сбережения на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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