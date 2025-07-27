В многоквартирном доме на Сельме упал лифт, прокуратура проводит проверку

В многоквартирном доме на Сельме упал лифт. Прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале сообщила, что проводит проверку по этому факту.

Инцидент произошёл 26 июля в вечернее время в доме на улице Виллима Фермора. Отмечается, что в лифте в момент падения находились пять человек. Один из них получил травму ноги.

«Прокуратурой Ленинградского района города Калининграда по данному факту организована проверка, в рамках которой будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общим имуществом в многоквартирном доме, соблюдению нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифтового оборудования. Результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Калининградской области», — говорится в сообщении ведомства.