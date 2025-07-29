Очевидец: в Калинино Нестеровского округа частично обрушился мост (фото)

Очевидец: в Калинино Нестеровского округа частично обрушился мост (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В посёлке Калинино Нестеровского округа вечером 28 июля частично обрушился мост, который находится в центре населённого пункта. О ЧП «Новому Калининграду» сообщил очевидец, приславший фото аварии.

«По имеющимся данным, этот мост не стоит на балансе ни у дорожников, ни у муниципалов, — сообщил очевидец. — Соответственно, денег на его восстановление не предусмотрено ни у тех, ни у других. Находится практически в центре поселка — основная транспортная артерия».

Перекрытие моста и организация объезда, как уверяет собеседник, пока единственный способ решения проблемы.

«Людям как-то нужно жить дальше. Скоро сентябрь, а в Калинино школы нет. Детей возить через „Кибартай“ будут?» — интересуется житель.

Фото аварии «Новый Калининград» отправил главе администрации округа Алексею Родину. Оперативный комментарий по проблеме от него пока не поступал.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter