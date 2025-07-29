Очевидец: в Калинино Нестеровского округа частично обрушился мост (фото)

В посёлке Калинино Нестеровского округа вечером 28 июля частично обрушился мост, который находится в центре населённого пункта. О ЧП «Новому Калининграду» сообщил очевидец, приславший фото аварии.

«По имеющимся данным, этот мост не стоит на балансе ни у дорожников, ни у муниципалов, — сообщил очевидец. — Соответственно, денег на его восстановление не предусмотрено ни у тех, ни у других. Находится практически в центре поселка — основная транспортная артерия».

Перекрытие моста и организация объезда, как уверяет собеседник, пока единственный способ решения проблемы.

«Людям как-то нужно жить дальше. Скоро сентябрь, а в Калинино школы нет. Детей возить через „Кибартай“ будут?» — интересуется житель.

Фото аварии «Новый Калининград» отправил главе администрации округа Алексею Родину. Оперативный комментарий по проблеме от него пока не поступал.