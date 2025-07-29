В Калинино перекрыли движение через частично обрушившийся мост (фото)

По частично рухнувшему в понедельник мосту в посёлке Калинино Нестеровского округа перекрыли движение, запустив автомобили в объезд. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил глава администрации муниципалитета Алексей Родин в своём телеграм-канале.

«Обвалилась пешеходная дорожка вчера вечером, нами движение по мосту временно перекрыто, — заявил Родин. — Буквально в конце прошлой недели мы проводили техническое обследования в целях подготовки документации на его капитальный ремонт. Но произошло обрушение».

Родин добавил, что объезд организован через Заречную улицу.

«Плечо получилось достаточно небольшое, — успокоил он жителей. — Физически объехать можно абсолютно спокойно».

Далее глава подтвердил, что построенный до 1945 года мост не стоит на балансе муниципалитета. Он отметил, что с начала этого года администрация инициировала процедуру принятия моста в муниципальную собственность, чтобы иметь возможность потратить на его ремонт бюджетные деньги. Кроме того, он пообещал провести дополнительное обследование, чтобы определить несущую способность инженерных конструкций под дорожным полотном, которое позволит понять «перспективу его эксплуатации». После выполнения всех бюрократических процедур администрация обещает выполнить капитальный ремонт «во внеочередном порядке».