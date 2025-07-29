Прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения моста в Калинино

Прокуратура Нестеровского района проводит проверку по факту обрушения моста в поселке Калинино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Про обрушение моста вечером, 28 июля, сообщила одна из жительниц посёлка Калинино. Она же назвала переправу «основной транспортной артерией». Как отметила прокуратура, более года мост находился в аварийном состоянии.

По мосту перекрыли движение, запустив автомобили в объезд. «Обвалилась пешеходная дорожка вчера вечером, нами движение по мосту временно перекрыто, — заявил глава администрации муниципалитета Алексей Родин. — Буквально в конце прошлой недели мы проводили техническое обследования в целях подготовки документации на его капитальный ремонт. Но произошло обрушение». После выполнения всех бюрократических процедур администрация пообещала выполнить капитальный ремонт «во внеочередном порядке».

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства, по результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавила прокуратура.