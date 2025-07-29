В Калининграде фирма поставила контрафактные запчасти для Балтфлота на 12,3 млн

В Калининграде генеральный директор компании на средства, полученные от Минобороны в размере 12,3 млн рублей, под видом выполнения обязательств поставил на завод несертифицированные, б/у и контрафактные запчасти для ремонта двигателей кораблей Балтфлота. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2022 года генеральный директор компании получил средства за поставку запчастей для военных кораблей, но вместо сертифицированных деталей поставил контрафактные запчасти, инструменты и принадлежности. При этом он представил «поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами заводов-изготовителей, а также письма от их имени о том, что поставляемая продукция является запасными частями двигателей, поэтому поставляется без технической документации и паспортов».

Часть ненадлежащих запчастей не прошла первичный входной контроль. После этого мужчина, «не отказываясь от преступного умысла», переделал некоторые детали, обратившись в специализированную фирму. Его действия квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Пресс-служба суда также сообщила, что в качестве второго подсудимого по делу проходит ведущий инженер судоремонтного завода: «Обвинение считает, что он злоупотребил должностными полномочиями и, преследуя выгоду неимущественного характера (скорейшее завершение исполнения договора поставки, побуждения карьеризма и желание показать себя перед руководством завода как успешного управленца), создал условия для того, чтобы генеральный директор совершил <...> хищение. Это повлекло тяжкие последствия: при ремонте двигателей двух кораблей Балтфлота были установлены не надлежащие запчасти. Их впоследствии пришлось дополнительно ремонтировать. Это повлекло дополнительные затраты, а также невозможность использовать корабли для решения задач в области обороны государства в течение длительного срока».

Действия ведущего инженера судоремонтного завода квалифицированы следствием по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, как «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 30 июля.