На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8

Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке. Власти региона назвали его сильнейшим за весь инструментальный период. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. «Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», — отметил губернатор Владимир Солодов.

Как сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, «судя по всему — это классическое субдукционное землетрясение». Кроме того, была объявлена тревога цунами — оно наблюдалось на побережье Камчатки в Северо-Курильске.