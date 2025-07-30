В Калининграде столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие (фото)

В Калининграде столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие (фото)
Фото: пресс-служба регионального МВД
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В Калининграде на ул. Интернациональной произошло ДТП с участием двух маршруток. Медицинская помощь понадобилась семерым. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в среду, 30 июля, в 8:15. По предварительной информации, водитель маршрутки выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров.

«В связи с аварией на ул. Интернациональной движение общественного транспорта в обоих направлениях заблокировано. Автобусы маршрутов № 5, 8, 16, 37, 63 временно следуют по ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина и далее по действующим схемам движения. Автобусы маршрута № 3 временно следуют по ул.О. Кошевого до конечного остановочного пункта. Исключено движение по ул. Интернациональной», — рассказали в телеграм-канале «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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