Суд отправил в СИЗО несовершеннолетнего, подозреваемого в смертельном избиении

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17-летний калининградец, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, жителя Калининграда подозревают в том, что в бытовой комнате реабилитационного центра «Б.» в одном из поселков Полесского округа он во время конфликта несколько раз ударил потерпевшего пластиковой трубой и кулаком по грудной клетке. От полученных травм потерпевший скончался. 

На аресте настояли следователь и прокурор. Сам подозреваемый и его защитник возражали, прося более мягкую меру пресечения. Они объясняли это тем, что молодой человек добровольно признался, живет с семьёй и не собирается скрываться.

«Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, данные о личности подозреваемого, учитывая тяжесть обвинения и возможность, имеющуюся у П., скрыться от следствия и суда, принял меры по сокрытию следов преступления, суд пришел к выводу, что оснований для применения к подозреваемому иной, более мягкой, нежели заключение под стражу, меры пресечения, в данном случае не имеется. Постановлением Полесского районного суда в отношении подозреваемого П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28.09.2025», — говорится в сообщении Калининградского облсуда.

Постановление не вступило в законную силу.

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