Два пешехода погибли в результате ДТП в Гурьевском районе (видео)

Фото: ГАИ Калининградской области

В Гурьевском районе вечером 1 августа произошло смертельное ДТП. Погибли два пешехода, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 01.08.2025 в 21:10 на 15 км + 100 метров автодороги „Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой“ Гурьевского района (в сторону города Калининграда) водитель 1991 года рождения , управляя автомобилем „Мерседес“, допустил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части без цели её перехода. В результате ДТП пешеходы 1983 г.р. и 2005 г.р. (мужчина и женщина) скончались на месте произошедшего», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.