На Северном обходе Калининграда произошло массовое ДТП (фото)

На автодороге «Северный обход Калининграда» 2 августа произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, сегодня, 02.08.2025, около 13 часов на автодороге „Северный обход г. Калининграда“ (путепровод через улицу Александра Невского), Гурьевский район, произошло столкновение трёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал пассажир», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.