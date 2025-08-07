В Калининграде на ул. Барнаульской сбили несовершеннолетнего велосипедиста

В Калининграде в четверг, 7 августа, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, в 17:19 на ул. Барнаульской, вблизи дома № 2, «водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем „Хендэ“, при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на велосипедиста 2015 года рождения, который не спешился». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, его направили в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.