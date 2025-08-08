В Советске задержали пособника телефонных мошенников в момент получения денег

В Калининградской области полиция задержала пособника дистанционных мошенников в момент передачи денежных средств. Им оказался 20-летний житель областного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

89-летней жительнице Советска позвонил неизвестный мужчина, представившийся специалистом по декларированию денежных средств. Он сообщил, что ей необходимо проверить накопления - для этого необходимо передать наличные курьеру. Пенсионерку убедили в том, что денежные средства будут ей возвращены после проверки. Доверчивая женщина сняла с банковского счета свои сбережения и сообщила об этом специалисту. Два дня подряд к потерпевшей приезжал мужчина, которому она отдала более 2 млн рублей.

Через некоторое время потерпевшей снова поступил звонок. Собеседник договорился с ней о третьей передаче денежных средств, о чём узнали родственники пенсионерки и отвезли ее в полицию, где она написала заявление. Полицейские сделали муляж денежных средств, который заявительница должна была передать мошеннику. Коробку с купюрами женщина вручила курьеру, который отвез ее дроперу. В момент передачи коробки оперативники задержали злоумышленника, которым оказался 20-летней житель Калининграда.

Подозреваемый нашёл объявление в Интернете о быстром заработке. На его телефон поступали сообщения с указанием адресов, куда необходимо было приезжать в назначенное время. Он заказывал курьера, который не подозревал, что участвует в противоправной деятельности, после чего забирал посылки. Полученные деньги подозреваемый переводил на банковские счета нанимателей, оставляя себе 7-10% в качестве вознаграждения. Кроме того, куратор пособника обучал его способам конспирации и давал рекомендации в случае, если его задержат сотрудники полиции.

Установлено, что таким же способом подозреваемый получил деньги еще от одной жительницы Калининградской области, которая лишилась свыше 1 млн руб. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 3 млн.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На время следственных действий фигурант по решению суда заключён под стражу. Оперативники уголовного розыска устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.