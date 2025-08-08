У перинатального центра произошло ДТП с участием 10-летнего самокатчика

В Калининграде 8 августа в 10:51 произошло ДТП с участием 10-летнего самокатчика, который столкнулся с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, на пересечении ул. Генерал-лейтенанта Захарова и Каштановой аллеи произошло столкновение автомобиля и электросамоката мощностью 500 Вт. В результате ДТП 10-летний водитель электросамоката получил телесные повреждения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.