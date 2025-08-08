17-летнего жителя Калининграда обвиняют в совершении теракта на ж/д станции

Все новости по теме: Терроризм

17-летний житель Калининграда, обвиняемый в совершении террористического акта на железнодорожной станции, взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, ночью 2 августа несовершеннолетний, находясь на участке местности в районе 3 пикета 1241 километра железнодорожного перегона «Знаменск — Гвардейск», совершил поджог батарейного и релейного шкафов переезда, расположенного в районе пос. Речное Гвардейского района. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения транспорта и функционирование перегона. В случае выведения его из строя «появилась бы реальная возможность гибели людей».

В обосновании заявленного ходатайства следователь указал, что юноша обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 октября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter