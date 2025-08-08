17-летнего жителя Калининграда обвиняют в совершении теракта на ж/д станции

17-летний житель Калининграда, обвиняемый в совершении террористического акта на железнодорожной станции, взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, ночью 2 августа несовершеннолетний, находясь на участке местности в районе 3 пикета 1241 километра железнодорожного перегона «Знаменск — Гвардейск», совершил поджог батарейного и релейного шкафов переезда, расположенного в районе пос. Речное Гвардейского района. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения транспорта и функционирование перегона. В случае выведения его из строя «появилась бы реальная возможность гибели людей».

В обосновании заявленного ходатайства следователь указал, что юноша обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 октября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу.