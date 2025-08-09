В Черняховском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)

На 52 км +500 м автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» в субботу, 9 августа, произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса маршрута «Гусев — Калининград». Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, в 05:55 водитель, управляя грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, его направили в медицинское учреждение.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров, пострадавших нет.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России „Черняховский“, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — добавляет пресс-служба.

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции