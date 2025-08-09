Двух жителей Калининграда подозревают в незаконной рубке и археологических поисках

В Калининградской области под стражу заключили двух подозреваемых по уголовному делу о незаконной рубке и археологических поисках в Багратионовском районе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительной информации, с июля по август двое жителей Калининграда с использованием специальной техники с целью проведения поиска и изъятия археологических предметов повредили культурный слой почвы в пос. Нагорное Багратионовского района и разрушили подвальные строения домов более 100-летней постройки. Кроме того, в ходе производства земляных работ были повреждены деревья. Окружающей среде был причинен ущерб в размере свыше 150 тыс. рублей.

По материалам проверки прокуратуры Багратионовского района возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания).

С учетом позиции прокурора подозреваемые заключены под стражу до 30 сентября 2025 года.

