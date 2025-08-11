Пенсионер потерял 4 млн под предлогом предотвращения оформления кредита

Под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита 73-летний калининградец лишился более 4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

На мобильный телефон пенсионера позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит. Под предлогом отмены операции собеседник начал убеждать калининградца перевести все имеющиеся на счетах денежные средства на так называемый «безопасный счет». Поддавшись на уговоры, потерпевший под диктовку звонившего перевел на различные банковские счета все свои сбережения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

