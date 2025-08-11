В Зеленоградске утонула 34-летняя женщина

В Зеленоградске утонула 34-летняя жительница Калининграда. Сообщение о её гибели поступило в правоохранительные органы утром 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как сообщает пресс-служба МЧС, инцидент произошёл напротив ресторана «Облака». По предварительным данным, женщина в компании друзей, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пошла купаться. Самостоятельно выбраться из воды она не смогла и погибла.

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляет СК.