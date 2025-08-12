В Славске в ДТП пострадал 13-летний мопедист

Во вторник, 12 августа, в Славске произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля. В результате пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 08:18 на ул. Окружной г. Славска. 13-летний мопедист, на перекрестке выезжая с второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП подросток получил травмы и был направлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.