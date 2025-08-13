Прокуратура требует компенсацию в пользу детей, пострадавших от соседской собаки

Прокуратура Гурьевского района настаивает на взыскании компенсации морального вреда в пользу детей, пострадавших от укусов соседской собаки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным ведомства, в мае этого года в п. Рыбное два брата играли у себя во дворе. Во время игры их мяч перелетел на чужой участок. Внучка соседей разрешила им забрать мяч, но, когда дети возвращались к себе во двор, за ними побежала соседская собака. Сначала животное напало на 7-летнего Е., а затем на 10-летнего О., попытавшегося оттащить собаку от младшего брата. В результате укусов мальчики получили травмы, причинившие легкий вред здоровью.

В исковых требованиях прокуратура Гурьевского района просит взыскать с ответчика 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда каждому ребенку. Предварительные судебные слушания по делу назначены на 19 августа.