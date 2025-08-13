В Калининграде расследуют дело по факту махинаций с выводом за рубеж 38 млн

Криминал

Следователем следственной части регионального СУ УМВД расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Казани, являющегося единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия, специализирующегося на оптовых продажах. Он подозревается в махинациях с выводом за рубеж свыше 38 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурант в течение 2022 года организовал переводы на зарубежные счета иностранных компаний. При осуществлении финансовых транзакций злоумышленник вводил фиктивные основания, цели и назначение платежей, маскируя операции под оплату импортированных товаров.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечению виновных лиц к ответственности.

