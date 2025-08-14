В Гурьевском районе 87-летний водитель спровоцировал двойное ДТП с пострадавшими

В Гурьевском районе 87-летний водитель спровоцировал двойное ДТП с пострадавшими
Фото пресс-службы областной Госавтоинспекции
В среду, 13 августа, в Гурьевском районе произошло двойное ДТП с пострадавшими. Аварию спровоцировал не уступивший дорогу 87-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в среду в 09:10 на 4 км +400м автодороги «Калининград — Мамоново II» 87-летний водитель «Ниссана» при выполнении поворота налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущейся во встречном направлении «Мазде». Произошло столкновение, после чего «Мазда» врезалась в «Фольксваген».

В результате ДТП водитель «Ниссана», а также пассажиры «Мазды» (67-летняя женщина, 17-летняя девочка) получили телесные повреждения, несовершеннолетняя госпитализирована.

