Пенсионер из Светлогорска лишился почти 2 млн, доверившись «трейдеру-аналитику»

Пенсионер из Светлогорска планировал заработать на фондовой бирже, а в итоге отдал мошенникам 1,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба регионального УМВД.

67-летний мужчина увидел рекламу инвестпрограммы банка и решил заработать. По ссылке ввел свои персональные данные, после чего ему позвонил неизвестный, который представился трейдером-аналитиком и предложил стать участником фондовой биржи, пообещав лично курировать весь процесс. Консультирование происходило в мессенджере. Мужчина под руководством трейдера переводил кредитные средства на открытую на его имя бизнес-платформу и участвовал в торгах. Он видел баланс и пополнения, биржевые операции на своей странице бизнес-платформы, не догадываясь, что графики и диаграммы были роликами, заранее смонтированными мошенниками. Когда пенсионер сообщил «брокерам», что хочет снять часть средств, ему ответили, что для их вывода необходимо отправить деньги для открытия шлюза выплат и оплатить налоговый сбор. Мужчина сказал, что денег на оплату налога нет, и платформа исчезла. Только тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники полиции рекомендуют воздержаться от переходов на сайты, обещающие сверхприбыль в короткие сроки при минимальных вложениях. «Не передавайте третьим лицам свои персональные данные и не спешите осуществлять денежные переводы сомнительным личностям и компаниям», — призывают правоохранители.