Житель Светлого лишился денег, поверив обещаниям мошенников о трудоустройстве

Житель Светлого перевел мошенникам 80 тысяч рублей в надежде на обучение и дальнейшее трудоустройство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30-летнему светловчанину позвонил неизвестный. Представившись куратором обучения, он сообщил, что компания якобы согласна принять мужчину на работу. Однако перед трудоустройством следует пройти платное обучение. Все затраты работодатель обязался компенсировать позже в полном объеме. Светловчанин поверил аферисту и перевел на продиктованный номер счета 80 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».