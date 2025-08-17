В ДТП в Багратионовском р-не пострадали 5 человек, в том числе несовершеннолетний

На 4 км автодороги «Чехово-Краснознаменское-Пограничное» Багратионовского района утром 17 августа произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.



Водитель 2001 года рождения, который управлял автомобилем марки «Мерседес», двигался со стороны п. Тамбовское в сторону п. Чехово, не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения.

В результате ДТП пострадали водитель, а также 4 пассажира, в том числе один несовершеннолетний 2007 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.