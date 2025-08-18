Калининградец «защитил» свой банковский счет, переведя мошенникам почти 3 миллиона

Мошенники похитили у калининградца более 2,8 млн рублей под предлогом защиты от несанкционированного доступа к банковской карте. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

52-летнему мужчине позвонил «сотрудник службы финансового мониторинга» и предупредил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету калининградца и попытке хищения денежных средств. Собеседник посоветовал перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы скрыть их от аферистов. Доверчивый мужчина перевел все личные накопления в размере более 2,8 млн рублей на указанные реквизиты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция в очередной раз напоминает: «безопасных счетов», куда собеседники просят перевести деньги для их сохранности, на самом деле не существует.