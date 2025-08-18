В ГАИ уточнили подробности ДТП с 4-летним велосипедистом на Колоскова

В воскресенье, 17 августа, в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал 4-летний ребенок. Происшествие спровоцировала автомобилистка, нарушившая ПДД. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случила в 15:50 в на ул. Сержанта Колоскова в районе дома 2 «А». 19-летняя автомобилистка на «Тойоте» при съезде с дороги на прилегающую территорию не уступила дорогу и допустила наезд на 4-летнего велосипедиста, двигавшегося по тротуару. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.