Прокуратура: в детсаду Советска 5-летняя девочка получила травмы, упав с высоты

В Советске на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела о травмировании ребенка в детском саду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, «13 августа в утреннее время в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами одного из детских садов на территории города Советска 5-летняя воспитанница упала в незапертое углубление технического этажа. В результате происшествия малолетней причинены тяжкие телесные повреждения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела.

Фото пресс-службы областной прокуратуры