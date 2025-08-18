Прокуратура: в детсаду Советска 5-летняя девочка получила травмы, упав с высоты

Как уточнили в прокуратуре, «13 августа в утреннее время в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами одного из детских садов на территории города Советска 5-летняя воспитанница упала в незапертое углубление технического этажа. В результате происшествия малолетней причинены тяжкие телесные повреждения».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела.
Фото пресс-службы областной прокуратуры