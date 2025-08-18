Сотрудники МЧС в Зеленоградске спасли семью отдыхающих, которых уносило в море

Все новости по теме: ЧП на воде

В Зеленоградске спасатели помогли семье отдыхающих, которые не могли самостоятельно выбраться на берег из-за волн и течения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Помощь понадобилась женщине и мужчине. Вопреки предупреждающему знаку, запрещающему купание, и невзирая на высокие волны, они вместе с сыном решили окунуться в море. Мальчика стало уносить от берега. Взрослые смогли вытолкать ребенка в сторону суши, но выбраться самим уже не хватило сил. Спасатели чрезвычайного ведомства доставили пострадавших на берег, оказали им первую помощь и передали медикам», — сообщили в ведомстве.

В МЧС призывают не заходить в море, если на пляже вывешен чёрный флаг, и напоминают, что на Балтике действуют отбойные течения, способные унести в море даже опытного пловца.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter