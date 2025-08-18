Сотрудники МЧС в Зеленоградске спасли семью отдыхающих, которых уносило в море

В Зеленоградске спасатели помогли семье отдыхающих, которые не могли самостоятельно выбраться на берег из-за волн и течения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Помощь понадобилась женщине и мужчине. Вопреки предупреждающему знаку, запрещающему купание, и невзирая на высокие волны, они вместе с сыном решили окунуться в море. Мальчика стало уносить от берега. Взрослые смогли вытолкать ребенка в сторону суши, но выбраться самим уже не хватило сил. Спасатели чрезвычайного ведомства доставили пострадавших на берег, оказали им первую помощь и передали медикам», — сообщили в ведомстве.

В МЧС призывают не заходить в море, если на пляже вывешен чёрный флаг, и напоминают, что на Балтике действуют отбойные течения, способные унести в море даже опытного пловца.