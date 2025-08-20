В ДТП в Багратионовском районе пострадал двухмесячный младенец

В Багратионовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, авария случилась в 16:55, на автодороге «Калининград — Долгоруково» в поселке Нивенское. В результате несоблюдения дистанции столкнулись два легковых автомобиля. Пострадал двухмесячный ребёнок, он направлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.