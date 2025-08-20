СК: калининградец задержан за двойное убийство, совершенное в Нижнем Новгороде

41-летний уроженец Калининграда задержан по обвинению в убийстве двух человек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК со ссылкой на нижегородский Следком.

По версии следствия, в августе этого года обвиняемый в квартире дома на улице Раевского в Нижнем Новгороде в ходе ссоры с ранее знакомыми мужчиной и женщиной нанес им удары ножом в шею, после чего отчленил головы. Затем обвиняемый вынес из квартиры части тел и спрятал их в гаражном массиве, после чего скрылся.

В ходе оперативных действий правоохранители установили лицо, причастное к совершению двойного убийства. Им оказался ранее судимый за преступления против личности 41-летний летний уроженец Калининграда. В ближайшее время судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения.

В настоящее время следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.