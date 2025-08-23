В Калининградском троллейбусе получила травмы 10-летняя девочка (фото)

В Калининграде утром в субботу, 23 августа, произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадала 10-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД по Калининградской области, в 09:45 в районе дома № 19 на Советском проспекте водитель троллейбуса № 1 1969 года рождения допустил падение школьницы — девочка поскользнулась и упала, когда шла оплачивать проезд.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила ушибы и направлена в медицинское учреждение, — уточняет пресс-служба ведомства. — Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего».