УМВД: 15-летняя девушка отравилась алкоголем в детском лагере в Светлогорске

Все новости по теме: Проверки

В Светлогорске сотрудники полиции проводят проверку по факту алкогольного отравления несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию Светлогорска поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 15-летняя девушка с признаками алкогольного отравления. Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенок был доставлен в медучреждение из детского лагеря. В настоящее время правоохранители устанавливают торговую точку, где подростку продали спиртосодержащую продукцию.

«В связи с недостижением ребенком возраста привлечения к административной ответственности, в отношении её законных представителей будет составлен административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ», — отметили в полиции.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter