УМВД: 15-летняя девушка отравилась алкоголем в детском лагере в Светлогорске

В Светлогорске сотрудники полиции проводят проверку по факту алкогольного отравления несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию Светлогорска поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила 15-летняя девушка с признаками алкогольного отравления. Инспекторами по делам несовершеннолетних установлено, что ребенок был доставлен в медучреждение из детского лагеря. В настоящее время правоохранители устанавливают торговую точку, где подростку продали спиртосодержащую продукцию.

«В связи с недостижением ребенком возраста привлечения к административной ответственности, в отношении её законных представителей будет составлен административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ», — отметили в полиции.