Предприниматель из Знаменска потеряла более 4 млн, «инвестируя» в акции банка

В Калининградской области индивидуальный предприниматель лишилась более 4 миллионов рублей под предлогом инвестирования в акции одного из банков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 67-летней жительницей поселка Знаменск связался неизвестный, который представился брокером и предложил заработать на выгодных инвестициях в акции одного из российских банков. Женщина зарегистрировалась на рекомендованных ей интернет-платформах, создала «личные кабинеты», на счета которых переводила денежные средства. В общей сложности она перевела аферистам 4 100 000 рублей, из которых 2 800 000 — кредитные средства. Заявительница поняла, что стала жертвой мошенников только после того, как не смогла вывести часть денежных средств, а куратор перестал выходить на связь. После этого женщина обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

