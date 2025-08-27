В Калининграде главу предприятия обвиняют в нарушениях, повлекших смерть рабочего

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый руководил организацией, занимающейся разгрузкой, разогревом и последующим хранением битумной массы в специализированных цистернах. Будучи ответственным за обеспечение требований охраны труда, обвиняемый 3 января 2023 года допустил к выполнению производственных задач нетрезвого оператора, не прошедшего обучение и инструктаж по охране труда. В результате работник упал в не огражденный технологический канал с кипящей водой и получил ожоги, от которых 4 января умер в больнице.

По уголовному делу следствием проделан полномасштабный объем работы: допрошены свидетели, получен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и техническую, изучена необходимая документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.