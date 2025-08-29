МЧС: 7-летний мальчик попал в реанимацию с ожогами, решив воспользоваться мангалом

Попытка детей самостоятельно разжечь мангал закончилась для одного из них госпитализацией с ожогами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В поселке Родники последние дни уходящего лета юные школьники решили отметить пикником. Мангал, стоящий во дворе дома одного из ребят, „определил“, что главным блюдом будут жареные сосиски. Не привлекая внимания взрослых, занимавшихся на придомовой территории своими делами, дети решили проявить самостоятельность. Неосторожность при обращении с огнем привела к возгоранию одежды одного из друзей. В результате семилетний мальчик был доставлен в больницу с ожогами различной степени и в настоящее время находится в реанимации», — уточнили в ведомстве.

В МЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра и обучить их правилам пожарной безопасности.