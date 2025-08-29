МЧС: 7-летний мальчик попал в реанимацию с ожогами, решив воспользоваться мангалом

Все новости по теме: Безопасность

Попытка детей самостоятельно разжечь мангал закончилась для одного из них госпитализацией с ожогами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В поселке Родники последние дни уходящего лета юные школьники решили отметить пикником. Мангал, стоящий во дворе дома одного из ребят, „определил“, что главным блюдом будут жареные сосиски. Не привлекая внимания взрослых, занимавшихся на придомовой территории своими делами, дети решили проявить самостоятельность. Неосторожность при обращении с огнем привела к возгоранию одежды одного из друзей. В результате семилетний мальчик был доставлен в больницу с ожогами различной степени и в настоящее время находится в реанимации», — уточнили в ведомстве.

В МЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра и обучить их правилам пожарной безопасности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter